Зеленский подтвердил, что думает найти замену Залужному

Зеленский не стал отрицать скорую замену главкома УкраиныБеседуя с телеведущим канала Rai1, Владимир Зеленский заявил, что на данный момент размышляет о том, чтобы найти замену главнокомандующему военными силами Украины Валерию Залужному.