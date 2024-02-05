Зеленский подтвердил, что думает найти замену Залужному

Зеленский не стал отрицать скорую замену главкома УкраиныБеседуя с телеведущим канала Rai1, Владимир Зеленский заявил, что на данный момент размышляет о том, чтобы найти замену главнокомандующему военными силами Украины Валерию Залужному.
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