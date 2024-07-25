25 июля в Калининградской области ожидается теплая погода

В четверг, 25 июля, жителей Калининградской области ждут теплые летние дни. По прогнозам Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха достигнет +22°C, возможны небольшие осадки.
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