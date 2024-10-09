Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) ФАС рассчитала тарифы на электричество на 2025 год. Плата за свет, как и за другие коммунальные услуги, должна повыситься с июля следующего года.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) ФАС рассчитала тарифы на электричество на 2025 год. Плата за свет, как и за другие коммунальные услуги, должна повыситься с июля следующего года.
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