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Ливанское издание: Планы США заполучить российские территории после завершения украинского кризиса - утопичны

Ливанское издание: Планы США заполучить российские территории после завершения украинского кризиса - утопичны

Планы США заполучить российские территории после завершения украинского кризиса, как когда-то в своё время российский император Александр II продал американцам Аляску после Крымской войны – утопичны.

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