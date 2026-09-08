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Шаг влево, шаг вправо: как в Брюсселе отреагировали на похороны генерала Младича

Шаг влево, шаг вправо: как в Брюсселе отреагировали на похороны генерала Младича

Похороны генерала Ратко Младича, прошедшие вчера в Белграде и собравшие более 200 тыс. человек, напугали Брюссель и вызвали истерику в некоторых балканских странах.

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