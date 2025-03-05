Макрон заявил о наращивании военного бюджета Франции без повышения налогов

Франция намерена продолжить наращивать военный бюджет без повышения налогов. Об этом в среду, 5 марта, сообщил глава государства Эммануэль Макрон в своем обращении к нации, трансляция которого опубликована на его YouTube-канале.
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