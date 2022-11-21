Ева Мендес подтвердила, что вышла замуж за 42-летнего Райана Гослинга

Ева Мендес подтвердила, что вышла замуж за 42-летнего Райана ГослингаЕва Мендес и Райан ГослингАктриса Ева Мендес подтвердила слухи о тайной свадьбе с актером Райаном Гослингом, с которым она встречается больше 11 лет и воспитывает двух дочерей.