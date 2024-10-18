Третий выход со станции метро «Царицыно» закроют с 19 октября

С 19 октября пассажирам будет закрыт выход № 3 со станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии. Это связано с возведением подземного вестибюля и тоннеля, которые свяжут станцию зеленой ветки метро с одноименной станцией второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).