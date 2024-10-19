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Так себя вести с белыми господами не положено

Так себя вести с белыми господами не положено

После заявления Зеленского о ядерном оружии и открытой попытки шантажа США (это 100% Макфол насоветовал, как и эскападу с Курской обл.

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Комментарии
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Роман Гришаков
Гореть этому клоуну в аду
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13 час.
Роман Гришаков
Во Франции во времена гугенотских войн был тоже клоун.Звали его Шико...Но в отличии от Зели,шико спас свою страну от катастрофы
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13 час.
Игорь Прийма
Интересно, где принимают ставки на то, что &quot;зе-клоун&quot; долго не проживёт ?
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7 час.

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