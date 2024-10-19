После заявления Зеленского о ядерном оружии и открытой попытки шантажа США (это 100% Макфол насоветовал, как и эскападу с Курской обл.
Так себя вести с белыми господами не положено
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Роман Гришаков
Гореть этому клоуну в аду
Ответить
13 час.
Роман Гришаков
Во Франции во времена гугенотских войн был тоже клоун.Звали его Шико...Но в отличии от Зели,шико спас свою страну от катастрофы
Ответить
13 час.
Игорь Прийма
Интересно, где принимают ставки на то, что "зе-клоун" долго не проживёт ?
Ответить
7 час.
Свежие комментарии