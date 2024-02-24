Папу поздравляют малыши.

В феврале приходит праздник -День защитника страны !Пап мы любим самых разных:И водителей такси, Офицеров и шахтеров, Поваров и докторов!Поздравляем папу снова:´Счастлив будь, и будь здоров!´Дети первой младшей группы подготовили совместно с воспитателями поздравления для своих пап в форме фотогазеты и видеопоздравления, пожелали папочкам улыбок, с .