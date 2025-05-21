В Московской области временно закрыли аэропорты Домодедово и Жуковский

В аэропортах с 1:31 были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.22 мая с 1:31 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский, информирует пресс-служба Росавиации.
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