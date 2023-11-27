В сенате США 4 декабря проголосуют по запросу Байдена на помощь Киеву

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что 4 декабря в верхней палате конгресса США пройдет голосование по пакетному запросу президента Джо Байдена на помощь Украине и Израилю, сообщает РИА Новости.
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