Как Украина бьёт по Европе: Захарова доступно объяснила о том, как какую угрозу ЕС несет прекращение транзита газа

Дипломат Мария Захарова объяснила, почему решение Украины прекратить транзит русского газа ударит не только по России, но и по самим европейцам - пока Киев играет в геополитические шахматы, на кону остаются тепло в домах ЕС и его экономическая стабильность.
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