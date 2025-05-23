Посол Келин: Россия продолжит добиваться от Лондона информации о Скрипалях

Россия намерена и дальше добиваться от Великобритании достоверной информации по делу Сергея и Юлии Скрипалей, а также стремится убедиться, что они не подвергаются принуждению со стороны британских властей.
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