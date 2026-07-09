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Пронедра

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Захарова связала новую должность Ованнисяна с переписыванием истории войны

Захарова связала новую должность Ованнисяна с переписыванием истории войны

Назначение бывшего пресс-секретаря Министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна на должность руководителя Национального оборонного исследовательского университета ведомства стало причиной нового дипломатического спора между Москвой и Ереваном.

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