⚡️Мы в России ждём всех, но не надо рассматривать страну, как дойную корову и вести себя по-хамски Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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⚡️Мы в России ждём всех, но не надо рассматривать страну, как дойную корову и вести себя по-хамски Глава Крыма Сергей Аксёнов.