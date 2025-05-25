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Царьград

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"Соловей против Муромца" лидирует в прокате, собрав 56,5 млн рублей

"Соловей против Муромца" лидирует в прокате, собрав 56,5 млн рублей

В России премьерный фильм "Соловей против Муромца" занял лидирующую позицию по сборам, заработав 56,5 млн рублей.

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