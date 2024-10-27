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СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника сбросили на Горловку взрывоопасный предмет. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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