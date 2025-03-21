В Смоленской области ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию

Больше 11 тонн веществ и 30 миллионов налом. Незаконный канал сбыта смолянин наладил через Сеть Подпольную лабораторию по производству смертельно опасного наркотика оперативники Федеральной службы безопасности РФ при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии ликвидировали в Гагаринском районе Смоленской области.