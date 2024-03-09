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Акции Marvell Technology упали после слабого квартального прогноза, но компания наме...

Акции Marvell Technology упали после слабого квартального прогноза, но компания наме...

Акции Marvell Technology упали после слабого квартального прогноза, но компания намерена отыграться на заказах для ИИ-инфраструктурАмериканская компания Marvell Technology, занимающаяся производством процессоров, микроконтроллеров и телекоммуникационных решений, объявила итоги IV квартала и 2024 финансового года, завершившегося 3 февраля 2024 года.

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