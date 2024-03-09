Акции Marvell Technology упали после слабого квартального прогноза, но компания наме...

Акции Marvell Technology упали после слабого квартального прогноза, но компания намерена отыграться на заказах для ИИ-инфраструктурАмериканская компания Marvell Technology, занимающаяся производством процессоров, микроконтроллеров и телекоммуникационных решений, объявила итоги IV квартала и 2024 финансового года, завершившегося 3 февраля 2024 года.