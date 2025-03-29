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Царьград

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Зеленский и Трамп: крупное минеральное соглашение под угрозой срыва

Зеленский и Трамп: крупное минеральное соглашение под угрозой срыва

Александр Дубинский раскрывает детали сделки Зеленского и Трампа по украинским ресурсам. Предложение США о совместной разработке нефти и газа вызывает споры в Верховной раде.

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