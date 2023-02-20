БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Глава ЧВК «Вагнер» рассказал о важности Артемовска для всей СВО

Глава ЧВК «Вагнер» рассказал о важности Артемовска для всей СВО

Военкор Семен Пегов взял интервью у главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Беседа, в ходе которой журналист задал много вопросов, проливающих свет на работу и задачи российской частной военной компании, проходила непосредственно на передовой.

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