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Политика как она есть

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Кнут Эрик Огорд: Макиавелли и Путин

Кнут Эрик Огорд: Макиавелли и Путин

Steigan: Макиавелли посоветовал бы Путину закончить СВО на восточном рубеже НАТОВ своей недавней статье Пол Стейган поразмышлял о том, что Никколо Макиавелли мог бы посоветовать Владимиру Путину.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Макиавелли  писал  о  том ,  что  беспощадный  хитрый  Правитель ,  использующий    ВСЕ    средства  власти  и  управления  ...В  том  числе  обман  ,  террор и  убийства  ...Хитрый  Правитель  победит  *честного*  Правителя ,  назвав  свои  подлости  *добродетелью*...Убедив  в  своих  *добродетелях*  народ...
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1 м.
LiapaNNZ Фамилия
Есть ясная картина, что мобилизационный ресурс годами высушивается вместе с упёртыми бандеровцами. Все кого удалось упаковать в форму, а в последнее время и все кто работает на оборону, последовательно уничтожаются или переводятся в калечное состояние. Хотите грязи, пожалуйста, – всё что выше колеса должно быть вырезано. Оставшая внакраина может быть рассадником терроризма, но не будет обладать людским ресурсом. Если отбросить мораль, то всё просто, по заветам Макиавелли/Клаузевица.
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1 м.