Кнут Эрик Огорд: Макиавелли и Путин

Макиавелли писал о том , что беспощадный хитрый Правитель , использующий ВСЕ средства власти и управления ...В том числе обман , террор и убийства ...Хитрый Правитель победит *честного* Правителя , назвав свои подлости *добродетелью*...Убедив в своих *добродетелях* народ...

LiapaNNZ Фамилия

Есть ясная картина, что мобилизационный ресурс годами высушивается вместе с упёртыми бандеровцами. Все кого удалось упаковать в форму, а в последнее время и все кто работает на оборону, последовательно уничтожаются или переводятся в калечное состояние. Хотите грязи, пожалуйста, – всё что выше колеса должно быть вырезано. Оставшая внакраина может быть рассадником терроризма, но не будет обладать людским ресурсом. Если отбросить мораль, то всё просто, по заветам Макиавелли/Клаузевица.