Steigan: Макиавелли посоветовал бы Путину закончить СВО на восточном рубеже НАТОВ своей недавней статье Пол Стейган поразмышлял о том, что Никколо Макиавелли мог бы посоветовать Владимиру Путину.
Кнут Эрик Огорд: Макиавелли и Путин
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Владимир Акулов
Макиавелли писал о том , что беспощадный хитрый Правитель , использующий ВСЕ средства власти и управления ...В том числе обман , террор и убийства ...Хитрый Правитель победит *честного* Правителя , назвав свои подлости *добродетелью*...Убедив в своих *добродетелях* народ...
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LiapaNNZ Фамилия
Есть ясная картина, что мобилизационный ресурс годами высушивается вместе с упёртыми бандеровцами. Все кого удалось упаковать в форму, а в последнее время и все кто работает на оборону, последовательно уничтожаются или переводятся в калечное состояние. Хотите грязи, пожалуйста, – всё что выше колеса должно быть вырезано. Оставшая внакраина может быть рассадником терроризма, но не будет обладать людским ресурсом. Если отбросить мораль, то всё просто, по заветам Макиавелли/Клаузевица.
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