Мэр Тобольска проверил работу мусоросортировочного завода и осмотрел полигон ТБО

ТОБОЛЬСК, 28 августа, ФедералПресс. Глава Тобольска Пётр Вагин в ходе рабочей поездки посетил инфраструктуру местного регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также осмотрел мусорный полигон.
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