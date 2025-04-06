Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Потомок Екатерины II Андрей Калагеорги решил заняться бизнесом, связанным с исполнительским искусством, в Санкт-Петербурге, говорится в регистрационных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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