Курская область обсуждает ход ремонта школ и детсадов

В Курской области в 10 общежитиях вузов и колледжей ремонт проходит при поддержке Минобрнауки России, в школах готовность от 15% до 84%, в Олымской школе работы затянулись, что привело к затоплению классов «Точка роста».
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