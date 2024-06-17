В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации Путина во Вьетнаме

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта РФ Роман Старовойт, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр юстиции РФ Константин Чуйченко будут в составе российской делегации во время визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам, заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.