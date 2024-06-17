В Кремле рассказали, кто войдет в состав делегации Путина во Вьетнаме

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта РФ Роман Старовойт, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр юстиции РФ Константин Чуйченко будут в составе российской делегации во время визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам, заявил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии