Алексей Чепа прокомментировал санкции США против структур Минобороны России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций против двух управлений Министерства обороны РФ и Сухопутных войск.
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