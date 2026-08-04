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FiNE NEWS

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Алексей Чепа прокомментировал санкции США против структур Минобороны России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций против двух управлений Министерства обороны РФ и Сухопутных войск.

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Комментарии
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Александр Корякин
Чепа прокомментировал - США дрожат!!!
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