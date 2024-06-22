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Семье в США из 4-х человек в год нужно в среднем $106 900 для покрытия своих базовых нужд

Семье в США из 4-х человек в год нужно в среднем $106 900 для покрытия своих базовых нужд

Американский сервис про личные финансы SmartAssets опубликовал данные по своему недавнему исследованию и согласно им местной семье состоящей из 2-х взрослых и 2-х детей нужно зарабатывать среднем в год $106 900, чтобы этими деньгами покрыть свои базовые нужды.

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