Семье в США из 4-х человек в год нужно в среднем $106 900 для покрытия своих базовых нужд

Американский сервис про личные финансы SmartAssets опубликовал данные по своему недавнему исследованию и согласно им местной семье состоящей из 2-х взрослых и 2-х детей нужно зарабатывать среднем в год $106 900, чтобы этими деньгами покрыть свои базовые нужды.
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