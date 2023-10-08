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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперты рассказал, что лучше не возить, чтобы не привлекать внимание сотрудников ДПС

Эксперты рассказал, что лучше не возить, чтобы не привлекать внимание сотрудников ДПС

Некоторые вещи при проверке салона и багажника могут стать поводом для более детального осмотра Представители Роскачества рассказали о том, какие предметы лучше не брать с собой в машину, чтобы не привлекать внимание сотрудников ДПС.

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