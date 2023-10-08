Эксперты рассказал, что лучше не возить, чтобы не привлекать внимание сотрудников ДПС

Некоторые вещи при проверке салона и багажника могут стать поводом для более детального осмотра Представители Роскачества рассказали о том, какие предметы лучше не брать с собой в машину, чтобы не привлекать внимание сотрудников ДПС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии