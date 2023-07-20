Аргументы недели

98 705 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    "Данные бывают либо плохие, либо очень плохие" (выдающийся математик). Вранье и ошибки в базах выявляются специальным...Полупроводниковая...
  • Татьяна Королева
    Но ведь есть и нормальные пансионаты!? И это большая удача,если за твоим престарелым родственником с деменцией,не мог...За свои же деньги...
  • Иван Иванов
    капитализьм однако........................За свои же деньги...

East Anglian Daily Times: глава МИД Британии Клеверли попросил премьера Сунака не назначать его министром обороны

East Anglian Daily Times: глава МИД Британии Клеверли попросил премьера Сунака не назначать его министром обороны

Руководитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Джеймс Клеверли попросил главу правительства Риши Сунака не назначать его министром обороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх