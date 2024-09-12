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“Я тебя ударила?” – девочка-квадробер, которую оскорбила Mia Boyka, публично обратилась к ней

“Я тебя ударила?” – девочка-квадробер, которую оскорбила Mia Boyka, публично обратилась к ней

Недавно в Надыме произошел скандал, связанный с Мией Бойкой, в ходе которого она на сцене унизила девочку в костюме кошки.

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Комментарии
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Марина Трянина
бред какой то.... девочку никто не оскорблял, мама на пустом месте раздула скандал......, сама способствовала тому, чтобы девочка чувствовала некомфортно среди нормальных людей...
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21 час.

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