Пассажирка бизнес-класса помогла незнакомке и потребовала компенсацию от авиакомпании

Американка доктор Эрин Нэнс совершила благородный поступок, когда во время рейса American Airlines из Нью-Йорка в Лондон уступила свое место в бизнес-классе женщине, которая внезапно почувствовала себя плохо.
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