Лукашенко призвал друзей из Украины и РФ покупать участки в Белоруссии

Liudmila Kosteley

Я бы хотела купить участок в Белоруссии. Сейчас я живу в ЕС. Гражданка РФ. Корни деда моих детей, в Беларуссии, из Слуцка. Он уехал в 1929 году, в Ленинград. Блокадник, инвалид ВОВ. Воевал ещё и в Кореи, до 1955 года. Получилось так, что в 1999 году, мы вынуждены с детьми поехать работать в ЕС. Я доктор по Реабилитации. Так получилось, что меня ОГРАБИЛИ мошенники и в РФ ,и в Чехии. В РФ, мы начали переписываться со СК РФ, но из-за войны (СВО)нас прервали А в Чехии сейчас бесполезно Судиться с мошенниками. Я вырастила 5 детей. Они уже взрослые и живут своими семьями. Конечно, они хотят мне помогать, но я не хочу, я привыкла сама помогать. А ситуация такая, Что я завела кошек. Сейчас их у меня 8. Было 4. Но 2 месяца назад, моя Мурка родила ешё 4 котят. Я не хочу ликвировать ни потомство, ни других, а "вешать" заботу о кошках на своих детей, тоже не хочу. Поэтому я искала МЕСТО, КУДА Я МОГУ ОТЪЕХАТЬ. В Белоруссии у меня есть родственники и знакомые. Я бы хотела к вам переехать, если это НЕДОРОГО. Потому что, пенсию мне платят и в Чехии, и в РФ (платили до СВО) Правда ГРОШИ, за 55 лет работы. Все документы о работе у меня есть. А почему в Беларуссию, потому что, моя одна дочь-инвалид, лечиться в Чехии, а другая рада бы мне помочь, но в РФ, в СПб. И не могут сейчас мне помогать, всё Блокировано, как и пенсия из РФ. Раньше, 90-х, когда в РФ был кризис, я с малолетними детьми уехала на дачу, и сделала Ферму. Кризиса никакого у меня с семьёй не было. Поэтому и сейчас могла бы сделать небольшую ферму. Для кошек. Большую не смогу, потому что возраст, паспортный, не позволяет работать. Я имею Дом Караван в собственность, и ПРОЕКТ Постройки Стеклянного дома, для животных. Мои дети с РФ, мне помогут сделать.Если не трудно, то я бы взяла участок, недалеко от Польши, чтобы могла навещать свою дочь, в Чехии. Она долго лечиться там БЕСПЛАТНО, и потеряв документы, чехи ей сделали свои, дали паспорт, написав, что она Гражданка РФ. Конечно, это необычно, но из-за СВО я как Гражданка РФ не мону Ничего приобресть в Чехии, а СПб, далеко, чтобы я могла навещать дочь. А ехать ей в РФ, когда чехи сделали ей всё, в Чехии, и инвалидность оплачивают. А я сняла с себя ОПЕКУНСТВО, из-за возраста и других причин.Куда можно обратиться, чтобы приобрести участок? Мой емайл: Androjd128@seznam.CZ-Мне потребуется небольшой участок.Если бы были постройки, то это ещё лучше. Причина: помощь бездомным животным (возможно и людям).