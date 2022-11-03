Шесть ракет из HIMARS выпустили по Горловке за десять минут

Global Look Press/AFLO ВСУ за десять минут выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Global Look Press/AFLO ВСУ за десять минут выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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