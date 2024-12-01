Ну и утреннее по поводу нашего общего большого дома - России. На "Орешник" мир ответил событиями в Сирии.
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Ну и утреннее по поводу нашего общего большого дома - России. На "Орешник" мир ответил событиями в Сирии.