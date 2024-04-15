В Кремле рассказали о ситуации с паводком в регионах России

Паводок в Оренбургской области пошел на спад. Однако к середине недели большая вода ожидается в Курганской и Тюменской областях, сообщил 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент aif.
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