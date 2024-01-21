Умер актёр театра и кино, сыгравший офицера в фильме "ДМБ", Виталий Вашедский. Биография, роли

Виталию Евгеньевичу было всего 58 лет, но он сыграл много ролей в кино, полюбившихся нашему зрителю.Накануне стало известно о том, что известный актёр театра и кино Виталий Вашедский скончался в возрасте 58-ти лет.
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