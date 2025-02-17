📌⚡️Согласно просочившемуся проекту соглашения, США получают 50% доходов Украины от продажи полезных ископаемых, нефти, газа и инфраструктуры в обмен на послевоенную финансовую поддержку.
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📌⚡️Согласно просочившемуся проекту соглашения, США получают 50% доходов Украины от продажи полезных ископаемых, нефти, газа и инфраструктуры в обмен на послевоенную финансовую поддержку.