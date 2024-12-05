Корпус детского сада хотят закрыть в карельском городе

Прокурора Карелии попросили принять меры и не допустить закрытия еще одного корпуса детского садика «Колосок» Родители сообщили депутату карельского парламента Эмилии Слабуновой о планах администрации Кондопожского района закрыть корпус детского сада №9 «Колосок» и перевести воспитанников в другие корпуса.