Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не наказало китайских пловцов за нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой в Токио, так как не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов, сообщает пресс-служба WADA.
Доброе и понимающее WADA
Комментарии
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Eduard
Эта организация фальшивка как и МУС,всё основано на лжи!
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8 час.
Валентин Щербаков
Да все западные организации русофобские и продажные....Пора применять жесточайшме меры...
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7 час.
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