«Пойдут воевать»: в США раскрыли зловещий план Запада по Украине

В обмен на предоставленный новый пакет помощи США могут потребовать от ВСУ начать новое наступление, однако из-за острой нехватки людей в украинской армии эту кампанию начнут европейские военные, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.