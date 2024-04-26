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Русская весна

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«Пойдут воевать»: в США раскрыли зловещий план Запада по Украине

«Пойдут воевать»: в США раскрыли зловещий план Запада по Украине

В обмен на предоставленный новый пакет помощи США могут потребовать от ВСУ начать новое наступление, однако из-за острой нехватки людей в украинской армии эту кампанию начнут европейские военные, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире своего шоу Redacted.

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