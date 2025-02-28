Правительство Трюдо раскрыло информацию об использовании детей коренных народов в секретных испытаниях экспериментальных вакцин

Topmember Главный санитарный врач Канады доктор Тереза Тэм. В течение трёх лет канадские чиновники, работавшие в правительстве Трюдо, тайно вводили детям инуитов экспериментальную вакцину RSV Palivizumab — без согласия родителей и без уведомления общины инуитов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии