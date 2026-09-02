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Царьград

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Число людей с деменцией может вырасти в разы в ближайшие годы: названы причины

Число людей с деменцией может вырасти в разы в ближайшие годы: названы причины

Ученые сделали прогнозы на 20 лет вперед. Сценарии не обнадеживают.Число людей с деменцией в мире, включая Россию, в ближайшие десятилетия может резко вырасти.

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