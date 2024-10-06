В Госдуме обсуждают идею повысить лимит страховки по вкладам

До 2 миллионов рублей В Госдуме обсуждают предложения ЦБ РФ повысить до 2 миллионов рублей лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет, рассказал в интервью «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии