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ЛДПР предложила отменить лимит больничного по уходу за ребенком

ЛДПР предложила отменить лимит больничного по уходу за ребенком

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Депутат Московской городской думы от ЛДПР Мария Воропаева 3 сентября предложила снять ограничения на количество оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком.

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