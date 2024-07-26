Российские железные дороги разработали систему удобного бронирования мест на дальних маршрутах

Российские железные дороги рассматривают возможность внедрения инновационной опции в систему бронирования билетов, которая поможет туристам преодолеть трудности с поиском свободных мест на дальних маршрутах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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