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Копитар может завершить карьеру в 2026 году. Он не хочет, чтобы «Лос-Анджелес» начал перестройку до его ухода

В июле прошлого года капитан «Лос-Анджелеса» подписал новый контракт с командой на сезоны-2024/25 и 2025/26 (кэпхит – 7 миллионов долларов).

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