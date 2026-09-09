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Гидеон Саар торжественно открыл посольство Израиля в Словении

Гидеон Саар торжественно открыл посольство Израиля в Словении

Министр иностранных дел Гидеон Саар торжественно открыл посольство Израиля в Словении. Это первое в истории постоянное израильское посольство в этой стране и уже пятое новое посольство, открытое … .

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