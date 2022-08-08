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«Динамо» продлило контракт с Карапузовым до конца сезона-2024/25

«Динамо» продлило контракт с Карапузовым до конца сезона-2024/25

«Динамо» и Владислав Карапузов продлили контракт. Новое соглашение 22-летнего полузащитника с московским клубом рассчитано до окончания сезона-2024/25.

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